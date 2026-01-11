Le Olimpiadi viaggiano per posta | buste e pacchi si vestono con gli atleti di Milano-Cortina 2026
Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si avvicinano, portando con sé iniziative sostenibili anche nelle spedizioni postali. In provincia di Forlì-Cesena, 27 uffici Poste Italiane offrono ora materiali di imballaggio in cartone riciclato al 100%, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Questa scelta promuove pratiche più responsabili, garantendo spedizioni sicure e eco-friendly per gli atleti e tutti i clienti.
Le spedizioni di Poste Italiane diventano più ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. In 27 uffici postali della provincia di Forlì-Cesena è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di ForlìTodayI contenitori sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
