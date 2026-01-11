Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si avvicinano, portando con sé iniziative sostenibili anche nelle spedizioni postali. In provincia di Forlì-Cesena, 27 uffici Poste Italiane offrono ora materiali di imballaggio in cartone riciclato al 100%, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Questa scelta promuove pratiche più responsabili, garantendo spedizioni sicure e eco-friendly per gli atleti e tutti i clienti.

Le spedizioni di Poste Italiane diventano più ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. In 27 uffici postali della provincia di Forlì-Cesena è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di ForlìTodayI contenitori sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Milano-Cortina 2026 "conquista" la posta: nuovi imballaggi green con gli atleti invernali

Leggi anche: Olimpiadi Milano Cortina 2026, la FIS autorizza i primi 9 atleti neutrali a prendere parte alle qualificazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le Olimpiadi viaggiano per posta: buste e pacchi si vestono con gli atleti di Milano-Cortina 2026.

Anche in Piemonte le buste e scatole di Poste Italiane dedicate alle Olimpiadi in carta 100% riciclata - Negli uffici postali del Piemonte arrivano buste e scatole in cartone 100% riciclato, certificate FSC e dedicate a Milano- quotidianopiemontese.it