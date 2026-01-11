Le officine municipali di Vallerano li luogo dove i cittadini lavorano e dialogano con la pubblica amministrazione
Le officine municipali di Vallerano rappresentano uno spazio pubblico dedicato alla collaborazione tra cittadini, imprese e amministrazione comunale. Inaugurate di recente, queste strutture sono pensate come un ambiente multifunzionale che promuove il dialogo, l’innovazione e l’inclusione, favorendo un rapporto più diretto e partecipativo tra la comunità e le istituzioni locali. Un luogo aperto a tutti, volto a sostenere lo sviluppo e la coesione della città.
Inaugurate le officine municipali, lo spazio del comune di Vallerano pensato come luogo multifunzionale aperto a tutta la cittadinanza, pensato per favorire collaborazione, innovazione, inclusione e dialogo diretto tra cittadini, imprese e amministrazione comunale. Uno spazio fisico e digitale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Vallerano, inaugurate le Officine Municipali: nuovo spazio di coworking e servizi per cittadini e imprese - Si è svolta, presso la sede di Largo Sant'Andrea, l'inaugurazione di Officine municipali, il nuovo progetto promosso dal Comune di Vallerano e finanziato nell'ambito del programma Coesione Italia 2021 ... newtuscia.it
Inaugurazione Officine Municipali – Vallerano Venerdì 9 gennaio, alle ore 17:30, il Comune di Vallerano inaugura le Officine Municipali, un nuovo spazio pubblico pensato per favorire collaborazione, ascolto e partecipazione. Un luogo aperto alla comunità, - facebook.com facebook
