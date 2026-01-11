Le officine municipali di Vallerano li luogo dove i cittadini lavorano e dialogano con la pubblica amministrazione

Le officine municipali di Vallerano rappresentano uno spazio pubblico dedicato alla collaborazione tra cittadini, imprese e amministrazione comunale. Inaugurate di recente, queste strutture sono pensate come un ambiente multifunzionale che promuove il dialogo, l’innovazione e l’inclusione, favorendo un rapporto più diretto e partecipativo tra la comunità e le istituzioni locali. Un luogo aperto a tutti, volto a sostenere lo sviluppo e la coesione della città.

Inaugurazione Officine Municipali – Vallerano Venerdì 9 gennaio, alle ore 17:30, il Comune di Vallerano inaugura le Officine Municipali, un nuovo spazio pubblico pensato per favorire collaborazione, ascolto e partecipazione. Un luogo aperto alla comunità, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.