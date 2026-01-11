Le nuove app per contattare il medico di famiglia ma attenti alla sorpresa | La visita è a pagamento
Recentemente sono nate nuove app per contattare il medico di famiglia, offrendo maggiore comodità. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle condizioni di utilizzo, poiché alcune prevedono costi per le visite. Eleonora, 30 anni di Milano, ha scoperto che le consultazioni online con il suo medico ora sono a pagamento, evidenziando la necessità di informarsi bene prima di utilizzare queste nuove soluzioni digitali.
Da un giorno all’altro Eleonora, paziente di 30 anni che vive a Milano, ha scoperto che il suo medico di base avrebbe iniziato a prescrivere le visite tramite un’applicazione. Il dottore ha avvisato lei e gli altri 1.800 assistiti con una mail, con cui li avvertiva che avrebbero dovuto scaricare. 🔗 Leggi su Today.it
