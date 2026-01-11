Le Iene tra nuove testimonianze su Garlasco e i misteri dietro al tuffo di Capodanno a Roma

Questa sera su Italia 1, Le Iene presentano nuove testimonianze sul caso Garlasco e approfondimenti sul misterioso tuffo di Capodanno a Roma. La puntata, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni, vede ospiti come Ilenia Pastorelli, Fabio Volo e Mariana Rodriguez. Un appuntamento per aggiornarsi sulle principali cronache e sui temi di attualità, con un'analisi sobria e approfondita.

Sono Ilenia Pastorelli, Fabio Volo e Mariana Rodriguez gli ospiti del primo appuntamento del 2026 de Le Iene, in onda questa sera, domenica 11 gennaio, su Italia 1 con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni.  Anticipazioni dell’11 gennaio 2026. Stefano Corti e la sicurezza nei locali. Partendo dalla strage di Crans-Montana, in cui il 1° gennaio 2026 hanno perso la vita 47 persone, quasi tutte minorenni, a causa di un incendio all’interno del locale Le Constellation, Stefano Corti si domanda: “Quanto sono sicuri i locali in cui andiamo a ballare? E, in caso di panico o di fughe di massa, come ci si deve comportare?”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

