Le feste finiscono le luci si spengono | resta la spiritualità
Dopo le festività, le luci si abbassano e il ritmo torna alla normalità. Le celebrazioni si concludono, ma i pensieri e le sfide restano. La frase
Feste finite, luci spente, rumore sparito. E i problemi? Restano tutti. Intatti. La filastrocca “L’Epifania tutte le feste porta via” sembra innocua, quasi infantile. Eppure dietro quelle parole leggere si nasconde una verità più dura: il silenzio che segue le celebrazioni mette a nudo ciò che decorazioni, luci e frastuono avevano solo temporaneamente coperto. Smontati gli addobbi e spente le luminarie, la realtà riprende il suo spazio. Per alcuni è la solitudine, che senza il rumore delle tavolate diventa più evidente. Per altri sono le malattie croniche o gravi, che non conoscono tregua né rispettano le festività del calendario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
