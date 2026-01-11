Le dive supportano le dive Madonna canta un pezzo iconico di Patty Pravo | ecco il video

Madonna rende omaggio a Patty Pravo interpretando il suo celebre brano

Madonna interpreta La Bambola di Patty Pravo per la nuova campagna Dolce & Gabbana. Un omaggio inaspettato, una scelta che unisce epoche diverse e un progetto che va oltre la musica: Madonna interpreta Patty Pravo e, quando le icone si incontrano, il risultato sorprende! Leggi anche: Sapete che Patty Pravo e Riccardo Fogli hanno avuto una storia? Si sono sposati, ma. Quando una diva internazionale rende omaggio a un’altra icona della musica, il risultato non può che far parlare. Madonna ha sorpreso pubblico e fan reinterpretando La Bambola, storico successo di Patty Pravo. Non si tratta di un’operazione casuale, ma di una scelta precisa: la cover accompagna la nuova campagna pubblicitaria dell’iconico profumo The One firmato Dolce & Gabbana. 🔗 Leggi su Donnapop.it

