Le dive supportano le dive Madonna canta un pezzo iconico di Patty Pravo | ecco il video

Da donnapop.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Madonna rende omaggio a Patty Pravo interpretando il suo celebre brano

Madonna interpreta La Bambola  di Patty Pravo per la nuova campagna Dolce & Gabbana. Un omaggio inaspettato, una scelta che unisce epoche diverse e un progetto che va oltre la musica: Madonna interpreta Patty Pravo e, quando le icone si incontrano, il risultato sorprende! Leggi anche: Sapete che Patty Pravo e Riccardo Fogli hanno avuto una storia? Si sono sposati, ma. Quando una diva internazionale rende omaggio a un’altra icona della musica, il risultato non può che far parlare. Madonna ha sorpreso pubblico e fan reinterpretando La Bambola, storico successo di Patty Pravo. Non si tratta di un’operazione casuale, ma di una scelta precisa: la cover accompagna la nuova campagna pubblicitaria dell’iconico profumo The One firmato Dolce & Gabbana. 🔗 Leggi su Donnapop.it

le dive supportano le dive madonna canta un pezzo iconico di patty pravo ecco il video

© Donnapop.it - Le dive supportano le dive, Madonna canta un pezzo iconico di Patty Pravo: ecco il video

Leggi anche: Madonna canta La bambola di Patty Pravo in un video ad alto tasso erotico

Leggi anche: Madonna canta “La Bambola” di Patty Pravo: «Ma è cringe»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.