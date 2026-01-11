Dopo la sconfitta dello Spezia contro il Sudtirol, il tecnico Roberto Donadoni ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando la mancanza di gioco espresso in campo. Il 2-1 rappresenta un risultato difficile da accettare, e il mister si aspetta miglioramenti e nuovi innesti per rafforzare l’organico. La squadra ora si concentra sul lavoro in vista delle prossime sfide, con l’obiettivo di ritrovare la solidità e il ritmo di gioco.

La sconfitta dello Spezia contro il Sudtirol lascia ben poco spazio agli alibi. Spetta a mister Roberto Donadoni provare a dare una spiegazione su un 2-1 che lascia parecchia amarezza: "Oggi non si è visto giocare molto a calcio. L’impatto fisico dei nostri avversari è stato importante, mentre noi non siamo stati bravi a fare altrettanto. Siamo passati in vantaggio, ma poi abbiamo subito diverse situazioni e non siamo stati abbastanza svegli nella gestione della palla. In certi momenti è utile muoverla velocemente per non dare riferimenti, ma in questo ancora dobbiamo lavorare tanto. Nel secondo tempo è andata meglio da una parte perché abbiamo creato più iniziative individuali e dall’altra perché loro sono un po’ calati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le dichiarazioni a fine gara. Il mister mastica amaro e aspetta gli innesti: "Oggi non si è visto giocare molto a calcio»

Leggi anche: Mister Andreoletti mastica amaro dopo Mantova: «Più giusto un pareggio. Le assenze? Si fanno sentire...»

Leggi anche: "Difficile digerire questo risultato". Mister Bellazzini mastica amaro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Audace Cerignola-Potenza. Dichiarazioni pre gara mister Alfano; Juve Stabia - Juve Stabia Pescara 2-2 Le parole di Mister Giorgio Gorgone alla fine della gara; Obiettivi stagionali e non solo: le dichiarazioni di mister Allegri alla viglia della gara alla Fiorentina; Il diesse è raggiante: Un match sofferto. Era importante evitare le loro ripartenze.

Le dichiarazioni a fine gara. Il mister mastica amaro e aspetta gli innesti: "Oggi non si è visto giocare molto a calcio» - La sconfitta dello Spezia contro il Sudtirol lascia ben poco spazio agli alibi. sport.quotidiano.net