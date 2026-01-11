“Intensivamente Casa” è un nuovo spazi di accoglienza situato a Monza, pensato per supportare le famiglie e i bambini nel percorso post-terapia intensiva neonatale. Situato in Via Louis Braille 4, offre un ambiente di ascolto e assistenza, facilitando il processo di crescita e recupero dopo le cure intensive. Un punto di riferimento per famiglie che affrontano questa fase, garantendo un sostegno continuo e rassicurante.

È “Intensivamente Casa-Una casa per crescere insieme” il nuovo spazio di accoglienza e supporto per le famiglie dopo la Terapia intensiva neonatale, inaugurata ieri in Via Louis Braille 4 a Monza. Intensivamente Insieme Odv ha preso vita nel 2016 dalla dottoressa Tiziana Fedeli, responsabile della Terapia intensiva neonatale del San Gerardo, ora diretta da Maria Luisa Ventura. Vicepresidente Martina Fasulo, infermiera pediatrica da 15 anni al nosocomio monzese. L’associazione supporta le famiglie dei neonati prematuri e dei bambini dimessi dalla Tin. Il centro di via Braille offre continuità assistenziale, sostegno psicologico e servizi riabilitativi in un ambiente domestico, accogliente e non medicalizzato, dove però si trovano varie competenze: fisioterapista, logopedista, psicomotricista, counseling genitoriale, un’infermiera pediatrica, due ostetriche per l’educazione alla nutrizione e la cura del neonato fragile, oltre a laboratori e incontri di gruppo per genitori e fratelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le cure dopo la terapia intensiva. Una ’casa’ per bimbi e famiglie

Leggi anche: Il bebè dopo la terapia intensiva. Una Casa dove crescere insieme

Leggi anche: Rush, paura passata per l’ex Juventus: è stato dimesso dall’ospedale dopo la terapia intensiva. Le sue condizioni e gli aggiornamenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le cure dopo la terapia intensiva. Una ’casa’ per bimbi e famiglie; Crans Montana, la situazione al Niguarda: sei pazienti critici in terapia intensiva, tre in condizioni gravi; Il papà di Manfredi Marcucci, 16enne in terapia intensiva dopo la strage di Crans: «Siamo basiti: perché i titolari del Constellation non sono stati arrestati?»; “Grazie per la cura e dedizione”.

Le cure dopo la terapia intensiva. Una ’casa’ per bimbi e famiglie - Il centro di via Braille offre percorsi di riabilitazione ai piccoli dimessi dall’ospedale e supporto ai loro genitori ... ilgiorno.it