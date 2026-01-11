L’avversario di turno L’allenatore Rizzolo | Voglio attenzione volontà e cattiveria

L’allenatore Rizzolo sottolinea l’importanza di affrontare la prossima partita con attenzione, volontà e determinazione, richiamando gli aspetti che hanno caratterizzato la vittoria contro il Prato. La squadra dovrà mantenere concentrazione e impegno, dimostrando la stessa cattiveria agonistica per ottenere un risultato positivo. Un approccio concentrato e deciso sarà fondamentale per affrontare al meglio l’avversario di turno.

"Deve essere una partita fatta con la stessa attenzione, volontà e cattiveria agonistica che abbiamo messo contro il Prato. I dettagli fanno sempre la differenza, ma lo spirito che abbiamo mostrato nelle ultime partite deve essere sempre quello. Serve però anche un pizzico di attenzione in più in certe situazioni, perché spesso sono proprio i dettagli a risultare decisivi". Così il tecnico dell’Orvietana Rizzolo ieri alla vigilia del match. "Dobbiamo fare una partita di grande rispetto verso una squadra importante, costruita per fare un campionato di alto livello, con valori tecnici importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

