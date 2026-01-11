Lavori in vista nelle scuole Pacchetto da 110mila euro Rincari confermati a Sesto

L’edilizia scolastica di Imola si prepara a nuovi interventi, con un pacchetto di 110mila euro destinato a manutenzioni, lavori urgenti e riqualificazioni. A Sesto i rincari sono stati confermati, evidenziando la complessità di un settore che necessita di interventi costanti per garantire sicurezza e funzionalità. Le opere, che spaziano da piccoli interventi a grandi progetti, proseguono seguendo un programma articolato e in evoluzione.

Manutenzioni necessarie, interventi urgenti e opere di riqualificazione mirate: l'edilizia scolastica imolese continua a muoversi su più piani, tra piccoli cantieri indispensabili e grandi progetti che procedono a ritmo meno lineare. Gli ultimi atti approvati dal Comune restituiscono un quadro articolato, nel quale emergono tre interventi distinti sugli edifici esistenti, per un investimento complessivo che supera i 110mila euro, al netto del cantiere della nuova scuola di Sesto Imolese. Il capitolo più consistente riguarda le medie Orsini, in via Vivaldi, dove il Municipio ha approvato un intervento di manutenzione straordinaria da 55mila euro.

