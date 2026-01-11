Il Million Dollar One Point Slam si terrà mercoledì 14 gennaio sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Un evento innovativo che unisce tennis e intrattenimento, offrendo un montepremi di un milione di dollari. Tra le novità, un’auto in palio, che Jannik Sinner non potrà vincere. Un appuntamento da seguire, destinato a segnare un nuovo capitolo nel panorama tennistico internazionale.

Il Million Dollar One Point Slam andrà in scena mercoledì 14 gennaio sul cemento di Melbourne: alla Rod Laver Arena ci sarà spazio per la prima edizione di un evento che potrebbe fare storia e che potrebbe avere un interessante futuro, anche su altri palcoscenici. Alla manifestazione parteciperanno 48 tennisti, tra cui anche alcuni amatori: si disputeranno incontri di un solo punto (chi lo mette a segno vince, per decidere chi servirà si utilizzerà la morra cinese) e chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo porterà a casa un milione di dollari australiani. Jannik Sinner sarà una delle grandi stelle al One Point Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’automobile in palio al One Point Slam… e che Jannik Sinner non può vincere! Modello all’ultimo grido

