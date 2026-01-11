L’automobile in palio al One Point Slam… e che Jannik Sinner non può vincere! Modello all’ultimo grido
Il Million Dollar One Point Slam si terrà mercoledì 14 gennaio sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Un evento innovativo che unisce tennis e intrattenimento, offrendo un montepremi di un milione di dollari. Tra le novità, un’auto in palio, che Jannik Sinner non potrà vincere. Un appuntamento da seguire, destinato a segnare un nuovo capitolo nel panorama tennistico internazionale.
Il Million Dollar One Point Slam andrà in scena mercoledì 14 gennaio sul cemento di Melbourne: alla Rod Laver Arena ci sarà spazio per la prima edizione di un evento che potrebbe fare storia e che potrebbe avere un interessante futuro, anche su altri palcoscenici. Alla manifestazione parteciperanno 48 tennisti, tra cui anche alcuni amatori: si disputeranno incontri di un solo punto (chi lo mette a segno vince, per decidere chi servirà si utilizzerà la morra cinese) e chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo porterà a casa un milione di dollari australiani. Jannik Sinner sarà una delle grandi stelle al One Point Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it
