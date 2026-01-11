L’auto scomparsa il complice all’estero la breve fuga a Siviglia | i punti che il vigile urbano Salvagno deve chiarire sull’omicidio di Sergiu Tarna

L’omicidio di Sergiu Tarna, avvenuto il 31 dicembre, solleva numerosi quesiti sulla dinamica e sui soggetti coinvolti. Il vigile urbano Riccardo Salvagno, sospettato, ha un passato di assenza dall’auto e di fuga a Siviglia, oltre a un possibile complicato rapporto con un video compromettente. Le indagini mirano a chiarire i moventi e le responsabilità, cercando di ricostruire le ultime ore del giovane barman.

Gli inquirenti stanno cercando il video hard con cui il barman 25enne Sergiu Tarna, ucciso attorno alle 3 del mattino del 31 dicembre con un colpo di pistola in testa, avrebbe tenuto in pugno il vigile urbano Riccardo Salvagno, presunto autore dell’omicidio con un suo complice. Nelle immagini Salvagno comparirebbe un transessuale e questo potrebbe esser il movente della sua rabbia nei confronti del barman, perché ne temeva la diffusione. Il 40enne, riporta Il Corriere della Sera, ne ha parlato durante il rapido interrogatorio di garanzia di fronte al gip Claudia Ardita, che aveva firmato l’ordinanza cautelare, e al pm Christian Del Turco, titolare del fascicolo. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Chi è Riccardo Salvagno, il vigile urbano arrestato per l’omicidio del 25enne Sergiu Tarna Leggi anche: Omicidio a Mira, arrestato un vigile urbano: Riccardo Salvagno accusato “dell’esecuzione” di Sergiu Tarna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giallo della scomparsa dell'ingegnere che faceva guerra agli autovelox: l'auto incendiata e l'ultimo messaggio su Linkedin x.com Autoaccessori F.lli Puglia. . Volvo XC40 Gancio Traino Verticale a scomparsa #volvo #xc40 #gancio #perte #auto foryou ai cars - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.