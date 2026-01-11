L’attivista colombiano | Io in cella con Burlò e Trentini tra le crisi d’ansia e violenze

Un’attivista colombiana descrive le condizioni nel carcere di Rodeo, a circa trenta chilometri da Caracas. Tra crisi d’ansia e violenze, trascorre la maggior parte del tempo in cella, con un’ora al giorno dedicata all’aria aperta e alla vista del cielo. La testimonianza offre uno sguardo sulla situazione carceraria in Venezuela, evidenziando le difficoltà quotidiane vissute dai detenuti.

Nel carcere di Rodeo, a trenta chilometri da Caracas, «si sta sempre nella cella, tranne un’ora al giorno per andare al corridoio esterno dove si vede il cielo. Per portarti lì le guardie ti ammanettano e ti mettono un cappuccio sulla testa. Quando è arrivato, Alberto era sconvolto. Io e lui avevamo attacchi di ansia, per cui il servizio infermeria ci dava delle pillole di Sertralina (un antidepressivo, ndr). Mario è più bilanciato, riusciva a rimanere calmo». A raccontarlo a la Repubblica è l’attivista colombiano dei diritti umani, Iván Colmenares García, arrestato in Venezuela nel 2024 e che è a casa dal 24 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Open.online

