L' Atalanta vince ancora 2-0 al Torino e terza vittoria di fila

L'Atalanta prosegue il suo momento positivo, conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato. Nella sfida contro il Torino, la squadra di Raffaele Palladino si impone con un risultato di 2-0, grazie alle reti di De Ketelaere e Pasalic. Questa serie di successi testimonia la crescita e la stabilità della formazione bergamasca, che continua a consolidare la propria posizione in classifica.

AGI - Terza  vittoria consecutiva  nel giro di una settimana per l' Atalanta  di Raffaele Palladino. Contro il  Torino  finisce  2-0  grazie alle reti di  De Ketelaere  e  Pasalic. I nerazzurri salgono a quota 31 punti, a -3 dal Como, nel prossimo turno ci sarà la sfida in casa del Pisa. Nona  sconfitta stagionale  per i granata. Dal settore ospiti è arrivata la solita  contestazione  nei confronti del presidente  Urbano Cairo. Nella prossima giornata ci sarà la sfida contro la Roma. Le formazioni iniziali e il vantaggio nerazzurro. Palladino ha confermato la stessa  formazione  scesa in campo contro il Bologna, con  Krstovic  unico riferimento offensivo e  Scamacca, recuperato nella rifinitura odierna, in panchina. 🔗 Leggi su Agi.it

