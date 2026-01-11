L' Atalanta vince ancora 2-0 al Torino e terza vittoria di fila

L'Atalanta prosegue il suo momento positivo, conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato. Nella sfida contro il Torino, la squadra di Raffaele Palladino si impone con un risultato di 2-0, grazie alle reti di De Ketelaere e Pasalic. Questa serie di successi testimonia la crescita e la stabilità della formazione bergamasca, che continua a consolidare la propria posizione in classifica.

AGI - Terza vittoria consecutiva nel giro di una settimana per l' Atalanta di Raffaele Palladino. Contro il Torino finisce 2-0 grazie alle reti di De Ketelaere e Pasalic. I nerazzurri salgono a quota 31 punti, a -3 dal Como, nel prossimo turno ci sarà la sfida in casa del Pisa. Nona sconfitta stagionale per i granata. Dal settore ospiti è arrivata la solita contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo. Nella prossima giornata ci sarà la sfida contro la Roma. Le formazioni iniziali e il vantaggio nerazzurro. Palladino ha confermato la stessa formazione scesa in campo contro il Bologna, con Krstovic unico riferimento offensivo e Scamacca, recuperato nella rifinitura odierna, in panchina. 🔗 Leggi su Agi.it

