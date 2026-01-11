L' Apu non si ferma più battuta anche Cremona

L'Apu si conferma in crescita, conquistando anche Cremona e proseguendo la serie positiva dopo la vittoria a Milano. La squadra mantiene alta la concentrazione e si conferma come una delle forze emergenti nel campionato, ottenendo così la terza vittoria consecutiva tra le mura di casa. Un risultato che rafforza il percorso di sviluppo e consolidamento del gruppo, dimostrando continuità e determinazione.

Alla fine la spunta l'Apu, che prosegue sull'onda dell'entusiasmo dopo l'ottima prestazione di Milano e coglie la terza vittoria consecutiva in casa. Alla fine di quaranta minuti vissuti sul filo del rasoio, nel finale i bianconeri hanno vinto la battaglia di nervi contro una Cremona che cercava.

