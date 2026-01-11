L’apparato di sicurezza iraniano non è all’altezza della minaccia israeliana Teti spiega perché

L'apparato di sicurezza iraniano si trova di fronte a una sfida significativa nella gestione della minaccia israeliana. Teti analizza le ragioni di questa disparità, evidenziando le difficoltà e le limitazioni che caratterizzano la capacità di difesa dell'Iran. La competizione tra i due paesi, infatti, rimane uno degli aspetti più intricati e meno trasparenti del panorama geopolitico attuale.

La competizione strategica tra la Repubblica islamica dell’Iran e Israele rappresenta uno dei fronti più complessi e opachi dell’attuale sistema internazionale. Nel corso del 2025 questa competizione ha mostrato un elemento nuovo: la progressiva esposizione delle debolezze strutturali dell’apparato di intelligence iraniano. Non si tratta di singoli fallimenti operativi, ma di una crisi sistemica che coinvolge architettura organizzativa, cultura analitica, integrazione tecnologica e rapporto tra potere politico e comunità informativa. In questo quadro, le ammissioni provenienti da ex vertici dei Guardiani della Rivoluzione Islamica assumono un valore politico e strategico di primaria importanza. 🔗 Leggi su Formiche.net

