L’anticipo della ventunesima giornata sorride alla squadra di Sacchetti La Fabo ingrana la quarta Omegna silenziata

Da sport.quotidiano.net 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anticipo della ventunesima giornata di campionato vede la Fabo Montecatini imporsi sulla Paffoni Omegna con il punteggio di 81-65. La squadra di Sacchetti ha mostrato un buon equilibrio offensivo e difensivo, con Aukstikalnis che ha guidato i punti, mentre i giocatori chiave hanno contribuito alla vittoria. Risultato che permette alla Fabo di consolidare la propria posizione in classifica, evidenziando un momento positivo della squadra.

Fabo 81 Paffoni 65 FABO MONTECATINI: Zugno 14, Mastrangelo 14, Aukstikalnis 27, Natali 2, Giombini 4; Rossi 10, Sgobba 9, Antonelli 1, Dell’Uomo, Kamate, Chinellato ne, Rosi ne. All. Sacchetti. PAFFONI OMEGNA: Trapani 15, Baldini 9, Misters 16, Di Meco 2, Balanzoni 7; Voltolini 6, Casoni 4, Sacchettini 4, Antelli 2, Angelori ne. All. Eliantonio. Arbitri: D’Amato, Quadrelli e Coda. Parziali: 20-21, 36-34, 59-49. A fine novembre la Fabo Herons Montecatini aveva subito 90 punti dalla Paffoni Omegna. Un mese e mezzo dopo è tutta un’altra storia: al PalaTagliate gli Herons annichiliscono i piemontesi concedendo solo 65 punti (81-65 il finale), ribaltano la differenza canestri e centrano la quarta vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217anticipo della ventunesima giornata sorride alla squadra di sacchetti la fabo ingrana la quarta omegna silenziata

© Sport.quotidiano.net - L’anticipo della ventunesima giornata sorride alla squadra di Sacchetti. La Fabo ingrana la quarta, Omegna silenziata

Leggi anche: Basket, Meo Sacchetti è il nuovo allenatore della Fabo Herons

Leggi anche: Fabo, da salvare c’è soltanto la vittoria. Sacchetti tuona: "Non sono soddisfatto"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.