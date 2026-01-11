L’anticipo della ventunesima giornata sorride alla squadra di Sacchetti La Fabo ingrana la quarta Omegna silenziata

L’anticipo della ventunesima giornata di campionato vede la Fabo Montecatini imporsi sulla Paffoni Omegna con il punteggio di 81-65. La squadra di Sacchetti ha mostrato un buon equilibrio offensivo e difensivo, con Aukstikalnis che ha guidato i punti, mentre i giocatori chiave hanno contribuito alla vittoria. Risultato che permette alla Fabo di consolidare la propria posizione in classifica, evidenziando un momento positivo della squadra.

Fabo 81 Paffoni 65 FABO MONTECATINI: Zugno 14, Mastrangelo 14, Aukstikalnis 27, Natali 2, Giombini 4; Rossi 10, Sgobba 9, Antonelli 1, Dell’Uomo, Kamate, Chinellato ne, Rosi ne. All. Sacchetti. PAFFONI OMEGNA: Trapani 15, Baldini 9, Misters 16, Di Meco 2, Balanzoni 7; Voltolini 6, Casoni 4, Sacchettini 4, Antelli 2, Angelori ne. All. Eliantonio. Arbitri: D’Amato, Quadrelli e Coda. Parziali: 20-21, 36-34, 59-49. A fine novembre la Fabo Herons Montecatini aveva subito 90 punti dalla Paffoni Omegna. Un mese e mezzo dopo è tutta un’altra storia: al PalaTagliate gli Herons annichiliscono i piemontesi concedendo solo 65 punti (81-65 il finale), ribaltano la differenza canestri e centrano la quarta vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’anticipo della ventunesima giornata sorride alla squadra di Sacchetti. La Fabo ingrana la quarta, Omegna silenziata Leggi anche: Basket, Meo Sacchetti è il nuovo allenatore della Fabo Herons Leggi anche: Fabo, da salvare c’è soltanto la vittoria. Sacchetti tuona: "Non sono soddisfatto" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. È il momento giusto per pensare in anticipo Hai tempo fino al 31 gennaio 2026 per effettuare il tuo ordine prestagionale dei ricambi CLAAS e approfittare di sconti vantaggiosi, disponibili solo per un periodo limitato. Non perdere questa occasione che non - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.