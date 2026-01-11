L’annuncio ufficiale che gela l’Inter | A gennaio non si muove

L’Inter conferma che il mercato di gennaio rimarrà stabile, senza ulteriori movimenti. Dopo il rifiuto di Cancelo di tornare in nerazzurro, il club si concentra sulla prossima stagione, mantenendo la rosa attuale. Questa scelta riflette una strategia di stabilità e pianificazione a lungo termine, evitando interventi impulsivi durante il calciomercato invernale.

Il club nerazzurro potrebbe bloccarlo ora in vista della prossima stagione Il calciomercato Inter di gennaio non si è certo chiuso dopo il no di Cancelo, o meglio dopo che il portoghese ha preferito far ritorno al Barcellona anziché in nerazzurro. Il club proverà ad accontentare Chivu, il quale ha chiesto un nuovo terzino destro vista l’assenza prolungata di Dumfries e il rendimento ancora non esaltante di Luis Henrique. Per ora l’unico laterale destro di ruolo a sua disposizione. (AnsaFoto) – Calciomercato.it In realtà Chivu vorrebbe anche un nuovo centrale, ma l’acquisto del difensore è legato alla partenza di uno tra Acerbi e de Vrij. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

