L’anno amaro dei lutti a raffica | Triplicata la media dei morti Agnelli | allarme spopolamento

L’inizio dell’anno si caratterizza per un aumento significativo dei decessi, con una media triplicata rispetto al passato. Il sindaco Agnelli ha espresso solidarietà alle famiglie colpite, evidenziando una preoccupante tendenza allo spopolamento. Questi dati evidenziano l’urgenza di affrontare con attenzione le cause di questa serie di lutti, sottolineando l’importanza di interventi mirati per tutelare la salute e il benessere della comunità.

CASTIGLION FIORENTINO "Esprimo le mie condoglianze alle 14 famiglie che nei primi dieci giorni dell’anno hanno perso i loro cari di tutte le età. È una media di decessi altissima, contro il totale dei decessi del 2025 che è 133". Il dato drammatico che è stato evidenziato via social dal sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli mette in luce un andamento che non si era mai registrato negli ultimi anni a Castiglion Fiorentino, neanche durante l’emergenza pandemica. Si parla, si spiega in una nota del Comune, "di oltre un decesso al giorno. Ad oggi, decisamente molto di più rispetto allo scorso anno, mediamente un morto ogni tre giorni, anche se il termine di paragone è estremamente parziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

