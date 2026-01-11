L’Anm sa che il sorteggio ha consensi

L’Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM) riconosce l’importanza del processo di sorteggio nelle nomine giudiziarie, consapevole dei dibattiti e dei consensi che suscita. Secondo l’avvocato Caiazza, nel 2022 circa il 40% delle toghe si espresse a favore di modifiche alle norme sulla composizione del CSM, evidenziando l’interesse e le opinioni divergenti all’interno del sistema giudiziario.

Riformisti, democratici e moderati. A sinistra c'è chi ha sempre detto Sì. Da Ceccanti a Barbera, mezzo Pd sta con il governo. Centristi ed ex radicali idem.

