L' Ancona si riscopre pratica e concreta | guizzo di Cericola e Termoli ko per tenere il passo delle migliori

L’Ancona si conferma squadra concreta, ottenendo una vittoria fondamentale contro il Termoli. Nonostante un avvio difficile, i biancorossi hanno capitalizzato un errore degli avversari, assicurandosi i tre punti. La gara dimostra come l’approccio pratico possa fare la differenza, permettendo all’Ancona di mantenere il passo delle squadre in testa alla classifica.

ANCONA - Una vittoria "dirty", per dirla all'inglese, per l'Ancona che sciupa a inizio gara ma riesce sfruttando un'incertezza degli avversari a mettere nel sacco il gol che vale i tre punti. Contro un Termoli roccioso e gettatosi alla fine generosamente in attacco alla ricerca del pari, la.

