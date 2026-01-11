L' Ancona si riscopre pratica e concreta | guizzo di Cericola e Termoli ko per tenere il passo delle migliori
L’Ancona si conferma squadra concreta, ottenendo una vittoria fondamentale contro il Termoli. Nonostante un avvio difficile, i biancorossi hanno capitalizzato un errore degli avversari, assicurandosi i tre punti. La gara dimostra come l’approccio pratico possa fare la differenza, permettendo all’Ancona di mantenere il passo delle squadre in testa alla classifica.
ANCONA - Una vittoria “dirty”, per dirla all’inglese, per l’Ancona che sciupa a inizio gara ma riesce sfruttando un’incertezza degli avversari a mettere nel sacco il gol che vale i tre punti. Contro un Termoli roccioso e gettatosi alla fine generosamente in attacco alla ricerca del pari, la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Finale al "Del Conero", Ancona-Termoli 1-0: basta un gol di Cericola, bottino pieno per i dorici - LA CRONACA
Leggi anche: Serie D, Ancona-Termoli 1-0: dorici al riposo in vantaggio grazie al gol di rapina di Cericola - LA DIRETTA
L'Ancona si riscopre pratica e concreta: guizzo di Cericola e Termoli k.o. per tenere il passo delle migliori - Prestazione solida dei biancorossi, che pur senza brillare e sciupando nei primi venti minuti alcune buone occasioni, piegano di misura la formazione molisana festeggiando la prima vittoria interna de ... anconatoday.it
