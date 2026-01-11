L' allarme | Uomo disperso nel golfo di Napoli Non c' è traccia ricerche sospese con il tramonto
Nella giornata dell’11 gennaio 2026, è stato segnalato un uomo disperso nel golfo di Napoli. Le ricerche, avviate nel primo pomeriggio, sono state temporaneamente sospese al tramonto a causa delle condizioni meteo e della scarsità di visibilità. Le operazioni riprenderanno con le condizioni del mare permettendo ulteriori interventi. La vicenda resta sotto attenta osservazione delle autorità competenti.
Nel primo pomeriggio di oggi, 11 gennaio 2026, è stato lanciato l'allarme per un uomo disperso nel mare del golfo di Napoli. La Guardia Costiera ha immediatamente attivato le ricerche,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
