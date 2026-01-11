L' allarme | Uomo disperso nel golfo di Napoli Non c' è traccia ricerche sospese con il tramonto

Nella giornata dell’11 gennaio 2026, è stato segnalato un uomo disperso nel golfo di Napoli. Le ricerche, avviate nel primo pomeriggio, sono state temporaneamente sospese al tramonto a causa delle condizioni meteo e della scarsità di visibilità. Le operazioni riprenderanno con le condizioni del mare permettendo ulteriori interventi. La vicenda resta sotto attenta osservazione delle autorità competenti.

Uomo disperso nel Golfo di Napoli: ritrovata una tavola da surf a Posillipo - L'allarme è scattato dopo il ritrovamento della sua tavola da surf lungo la costa della zona di ...

Uomo disperso nel golfo di Napoli, ricerche in atto - Sono in atto le ricerche di un uomo che al momento risulta disperso nel golfo di Napoli.

Ossa umane sono affiorate da un cantiere stradale nel Bresciano A dare l'allarme è stato un uomo che, mentre passeggiava per la zona della cava Rossi, tra i comuni di Palazzolo sull'Oglio e Adro, ha notato alcuni frammenti in uno scavo a bordo strada - facebook.com facebook

Tentato furto allo shop del ristorante 'Al Primo Piano'. Scatta l'allarme, uomo in fuga col complice x.com

