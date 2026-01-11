L' Akragas guarda già avanti La Porta | Siamo caduti ma ci siamo rialzati e corriamo per vincere questo campionato

L'Akragas si concentra sul futuro, con La Porta che sottolinea la determinazione della squadra:

“Siamo sulla buona strada, anche oggi una prestazione importante in questo avvio di 2026, una vittoria rotonda e di gruppo. Dobbiamo continuare così, ogni gara per noi è una finale perché siamo costretti a rincorrere e non dobbiamo mollare fino all’ultimo”. Il clima di soddisfazione riempie la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Guardarsi dentro non è facile ma è necessario, per trovare il nostro sentire più autentico, capire chi siamo e cosa vogliamo. Niente paura, in questo viaggio non siamo soli. Ci accompagnano i pianeti che ci sfidano a lasciare l’apparenza e a reinventarci

Leggi anche: Chivu a Dazn: «Questo gruppo ha voglia di fare una stagione importante. Lautaro? Ci siamo parlati e abbracciati tutti i giorni, non siamo noi a metterlo in discussione ma…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Agrigento Oggi. . Il presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino La Mendola, guarda al 2026 come a un anno decisivo per il futuro della città, soprattutto in vista del rinnovo dell’amministrazione comunale. Al centro della sua visione c’è la necessità - facebook.com facebook