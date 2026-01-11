Ladri scatenati tra Albano e Brusaporto | almeno 25 statue trafugate dai cimiteri Denunciate

Da bergamonews.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Albano Sant’Alessandro e Brusaporto si registrano almeno 25 furti di statue dai cimiteri avvenuti tra sabato 10 e domenica 11 gennaio. Le autorità hanno invitato a denunciare eventuali dettagli o presenze sospette. Questa serie di episodi evidenzia la necessità di rafforzare la sicurezza nelle aree cimiteriali per prevenire ulteriori furti e tutelare il patrimonio pubblico.

Sono almeno 25 le statue trafugate dai cimiteri di Albano Sant’Alessandro e Brusaporto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio. I colpi sarebbero stati messi a segno dalla stessa banda formata da cinque persone a bordo di un mezzo, un pulmino o un furgone. Il blitz ad Albano Sant’Alessandro, con tutta probabilità antecedente a quello avvenuto a Brusaporto, è andato in scena intorno alle 23: i malviventi hanno forzato il cancello laterale del cimitero e, una volta guadagnato l’accesso al camposanto, hanno portato via una decina di statue in bronzo, prediligendo quelle di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Ladri scatenati, furti in sequenza. Almeno una decina di colpi a segno

Leggi anche: Pandino, i ladri dei cimiteri smascherati e denunciati dai carabinieri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ladri scatenati albano brusaportoLadri scatenati tra Albano e Brusaporto: almeno 25 statue trafugate dai cimiteri. “Denunciate” - Furti nella notte tra sabato e domenica ai cimiteri di due comuni bergamaschi. bergamonews.it

Ladri scatenati, colpi anche in appartamento - Dopo i furti negli stabilimenti balneari dei giorni scorsi le irruzioni in casa: in un caso il padrone di casa ha sorpreso i banditi in azione Non si placa l’onda del fenomeno predatorio a Porto ... ilrestodelcarlino.it

Ladri scatenati, rubano in una villa, ma vengono scoperti dai proprietari. Poi tornano per derubare i vicini - Prima hanno preso d’assalto una villa, poi, dopo essere stati messi in fuga dai proprietari che li hanno scoperti, hanno deciso di tornare per rubare di nuovo dai vicini. blitzquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.