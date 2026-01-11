Ladri scatenati tra Albano e Brusaporto | almeno 25 statue trafugate dai cimiteri Denunciate
Tra Albano Sant’Alessandro e Brusaporto si registrano almeno 25 furti di statue dai cimiteri avvenuti tra sabato 10 e domenica 11 gennaio. Le autorità hanno invitato a denunciare eventuali dettagli o presenze sospette. Questa serie di episodi evidenzia la necessità di rafforzare la sicurezza nelle aree cimiteriali per prevenire ulteriori furti e tutelare il patrimonio pubblico.
Sono almeno 25 le statue trafugate dai cimiteri di Albano Sant’Alessandro e Brusaporto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio. I colpi sarebbero stati messi a segno dalla stessa banda formata da cinque persone a bordo di un mezzo, un pulmino o un furgone. Il blitz ad Albano Sant’Alessandro, con tutta probabilità antecedente a quello avvenuto a Brusaporto, è andato in scena intorno alle 23: i malviventi hanno forzato il cancello laterale del cimitero e, una volta guadagnato l’accesso al camposanto, hanno portato via una decina di statue in bronzo, prediligendo quelle di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
