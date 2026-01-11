Ladri in azione | nel mirino i soldi dello sportello automatico

Nella notte, ignoti hanno preso di mira la filiale della Bper Banca a Piedimonte Matese, utilizzando un'auto, presumibilmente una Jeep, per danneggiare e svaligiare lo sportello automatico. L'evento ha causato danni e interruzioni ai servizi bancari, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per identificare i responsabili.

Ladri in azione alla filiale della Bper Banca di Piedimonte Matese. Nella notte ignoti hanno utilizzato un'auto, sembrerebbe una Jeep, e poi hanno sventrato l'area dello sportello automatico. Tutto è accaduto in pochi minuti. I ladri sarebbero poi fuggiti trafugando anche un'altra auto.

