Lacrime e folla in chiesa | È dura farsi una ragione di tutta questa brutalità

In chiesa, tra lacrime e una folla silenziosa, si avverte il peso di una realtà difficile da accettare. La brutalità e la sofferenza sembrano invadere ogni angolo, lasciando un senso di smarrimento e impotenza. È un momento di riflessione collettiva, in cui si cerca di trovare un modo per fare i conti con una violenza che mette alla prova la nostra resilienza.

"È difficile farsi ragione di tanta brutalità e sofferenza, una violenza e follia che ci lascia senza fiato. Ma come ha detto tuo papà, ‘non cerco vendetta ma giustizia ’: vuole che tu riposi". Durante la sua omelia ha parlato direttamente ad Aurora Livoli monsignor Luigi Vari, l’arcivescovo di Gaeta che ha celebrato ieri a Monte San Biagio (Latina) i funerali della 19enne trovata senza vita in un cortile di via Paruta il 29 dicembre, violentata e strangolata dal 57enne cittadino peruviano Emilio Valdez Velazco, che ha poi confessato il delitto e che il pubblico ministero ha definito un "pericoloso seriale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

