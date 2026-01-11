La Zenith Prato torna in campo per affrontare la Sestese, in una gara che rappresenta la terza in meno di una settimana. La squadra, che può contare anche su Nistri, si prepara ad affrontare questa sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato. La partita si disputa alle 14, offrendo un’occasione importante per testare la tenuta e la determinazione del team.

Torna di fronte al pubblico amico la Zenith Prato. Terza partita in meno di una settimana per il sodalizio di via del Purgatorio, che alle 14.30 ospiterà al ‘Chiavacci’ la Sestese. Una sfida quasi testa-coda, guardando la classifica, con la formazione fiorentina impegnata a rimanere fuori dai play out a quota 23 punti e gli uomini di Settesoldi che invece sono primi in classifica (34 punti) e nel pieno della lotta per il primato finale nel girone A di Eccellenza. Purtroppo la formazione amaranto non arriva al meglio a questa sfida, dal punto di vista dell’organico. Tante assenze in casa Zenith Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Zenith alla prova Sestese. E può contare anche su Nistri

