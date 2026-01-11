la voce jazz di simona daniele e il vibrafono di gabriele boggio ferraris mercoledì 21 gennaio a cinisello balsamo

Mercoledì 21 gennaio a Cinisello Balsamo si terrà un concerto jazz con la voce di Simona Daniele e il vibrafono di Gabriele Boggia Ferraris. L’evento, organizzato in memoria di Vittorio Beretta e Francesca Raccanelli, intende onorare la loro dedizione sociale e culturale nel territorio. Un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto di riflessione e memoria.

CINISELLO BALSAMO (MI) - È organizzato in memoria di Vittorio Beretta e Francesca Raccanelli, figure di spicco nella storia di Cinisello Balsamo (Mi), che si sono contraddistinte per l’impegno sociale e culturale svolto con passione e costanza sul territorio, il concerto jazz in programma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

