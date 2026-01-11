La vita dei lavoratori non è negoziabile il nuovo incidente di un operaio alla stazione riaccende l’allarme
L’incidente avvenuto ieri alla stazione di Messina, in cui un operaio coinvolto in lavori di ristrutturazione è rimasto ferito, riaccende l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. La tutela dei lavoratori deve essere prioritaria, e ogni incidente rappresenta un richiamo alla responsabilità collettiva. La questione rimane centrale per garantire ambienti di lavoro più sicuri e rispettosi dei diritti di chi opera quotidianamente.
Non si arresta l’emergenza sicurezza sul lavoro a Messina. Dopo la notizia pubblicata da MessinaToday dell’incidente sul lavoro verificatosi ieri alla stazione ferroviaria - in cui un operaio impegnato nei lavori di ristrutturazione commissionati da Rfi è rimasto ferito in seguito a una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
