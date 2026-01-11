La tomba è troppo piccola e la bara non c’entra Rinviata la tumulazione imbarazzo al cimitero

A Lucca, la tumulazione di un defunto è stata rinviata a causa di uno spazio troppo limitato per la bara, che non trova la collocazione adeguata nella tomba prevista. L’attesa, iniziata il 27 dicembre, ha generato disagio e imbarazzo al cimitero, sollevando questioni sulla gestione degli spazi e sulle procedure di sepoltura. La situazione evidenzia le sfide logistiche e organizzative legate alle capacità dei siti funerari.

Lucca, 11 gennaio 2025 – La bara è più lunga della fossa che deve accoglierla, per un morto che non trova pace, visto che dal 27 dicembre attende la tumulazione. L'episodio si è verificato ieri mattina al cimitero di Paganico, nel territorio di Capannori e ha creato disappunto, sconforto, amarezza ma soprattutto rabbia nella famiglia della persona scomparsa. «Mio fratello Giuliano – racconta Luciano Fanucchi – è venuto a mancare il 24 dicembre. La sua volontà era di rimanere nel camposanto del proprio paese. Il 27 dicembre ci hanno informato che purtroppo non c'era spazio per le sepolture a terra.

