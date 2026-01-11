La Tav Treviglio crolla a Desio | sconfitta per 92-72

La partita tra Tav Treviglio e Desio si è conclusa con una vittoria per i padroni di casa, che hanno prevalso con il punteggio di 92-72. La squadra ospite ha affrontato la gara con impegno, ma ha incontrato difficoltà nel mantenere il ritmo degli avversari durante tutto l'incontro. Un risultato che evidenzia le sfide della Tav Treviglio in questa fase del campionato.

La Tav Treviglio si perde in quel di Desio, subendo per tutto l'arco del match l'intensità degli avversari. I biancoverdi interrompono la striscia positiva e cedono nettamente i due punti ai brianzoli: 92-72 l'esito di una serata molto al di sotto delle aspettative. Per affrontare la sua ex squadra, coach Villa conferma il quintetto collaudato composto da Rubbini, Galassi, Reati, Rossi e Marciuš. La Rimadesio parte con Conte, Tarallo, Elli, Mazzoleni e Giarelli ed è subito allungo con due triple: 6-0 al 2?. Durante un rientro difensivo, Rossi si infortuna alla caviglia sinistra senza più riuscire a rientrare.

