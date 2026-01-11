La Svizzera senza vergogna né dimissioni

La situazione di Crans Montana mette in evidenza una mancanza di responsabilità e di cultura istituzionale tra i vertici locali. Nonostante le criticità e il clamore internazionale, i leader non si dimettono, mantenendo un atteggiamento distaccato. Questa condotta, che richiama esempi di crisi politiche in altre nazioni, evidenzia la necessità di un approccio più responsabile e trasparente nella gestione degli eventi pubblici e delle responsabilità pubbliche.

Ma quale neutrale, la Svizzera è fuori dal mondo. Sindaco e vicesindaco proprio non ci arrivano, non si rendono conto della figura di cioccolato svizzero che Crans Montana sta facendo in tutto il globo terracqueo, non si dimettono, e lo dicono mentre perpetuano il loro automatismo da seggiovia, la loro assenza di cultura istituzionale (scambiata per sobrietà) quando persino in Romania, nel 2015, dopo un rogo con morti in discoteca a Bucarest, non si dimise il sindaco: si dimise direttamente il primo ministro, uno che certo non aveva acceso il fuoco, non era certo il gestore del locale, non si occupava di permessi, ma semplicemente aveva compreso che, se lo Stato chiude gli occhi, allora la politica deve pagare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Svizzera senza vergogna (né dimissioni) Leggi anche: Le dimissioni a Colli. Se ne va l’ex vice sindaco Leggi anche: La Coldiretti asfalta Lagarde: “Senza vergogna, ora abbassi i tassi” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Svizzera senza vergogna (né dimissioni) - Non c'entrano le sentenze, non c'è solo il piano penale: in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna (e sì, anche in Italia) dopo una strage in un locale pubblico non si aspettano i giudici, la politica ... msn.com

SVIZZERA, I GIORNI DELLA VERGOGNA NESSUNA ISPEZIONE NEL LOCALE DA CINQUE ANNI La precisione. Il rigore. Il rispetto delle regole. La Svizzera si è dipinta sempre così. Ne ha fatto un elemento della propria identità, spesso guardando gli altri co - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.