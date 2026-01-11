La strage di Crans-Montana Sorpresi dalla mancanza di vie di fuga

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta durante il Capodanno, ha portato alla luce problematiche sulla sicurezza e le vie di fuga del locale Le Constellation. In passato, il Cantone Vallese aveva già avviato due indagini sui titolari, evidenziando preoccupazioni che ora assumono un rilievo ancora maggiore. Resta da seguire l’evoluzione delle indagini e le decisioni giudiziarie, mentre emergono dettagli sulle responsabilità e sulla gestione del locale coinvolto.

In attesa della decisione del Tribunale sulla conferma o meno del carcere per Jacques Morett i e dei domiciliari che la Procura ha chiesto per la moglie Jessica, emerge che già in passato nel Cantone Vallese erano state aperte due inchieste sui titolari di Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove la notte di Capodanno sono morte quaranta persone e 116 sono rimaste ferite. La decisione per. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La strage di Crans-Montana, "Sorpresi dalla mancanza di vie di fuga" Leggi anche: La strage di Crans-Montana nel bar ‘trasformato’ in discoteca: “Vie di fuga bloccate, non funzionava l’impianto anti-incendio” Leggi anche: Strage Crans-Montana, in condizioni critiche 80-100 feriti, indagine per omicidio, verifiche su materiali e vie di fuga: news in diretta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, la strage e l'indifferenza; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; I residenti di Crans-Montana: “Scene di caos totale e persone nel panico. È stato orribile”. La strage di Crans-Montana, "Sorpresi dalla mancanza di vie di fuga" - In attesa della decisione del Tribunale sulla conferma o meno del carcere per Jacques Morett i e dei domiciliari che la Procura ha chiesto per la moglie Jessica, emerge che già in passato nel Cantone ... gazzettadelsud.it

Crans-Montana, cosa ci insegna la strage di Capodanno sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza - Secondo Brodie Ramin, i disastri sono raramente la conseguenza di un singolo gesto: nascono quasi sempre da un fallimento sistemico. vanityfair.it

Crans-Montana, due precedenti indagini sui coniugi Moretti prima del tragico incendio - I gestori del bar Le Constellation erano già finiti nel mirino delle autorità vallesane per i prestiti Covid e presunte irregolarità sul lavoro. vanityfair.it

Strage Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli - facebook.com facebook

Inchiesta sulla strage di Crans: autopsia per Galeppini e riesumazione per Tamburi. Sospese le tumulazioni di Costanzo e Barosi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.