La strage di Crans Jacques Moretti ammette | La porta di sicurezza era chiusa da dentro i pannelli fonoassorbenti montati da me

Durante l'interrogatorio, Jacques Moretti, titolare del locale coinvolto nell'incidente di Crans, ha confermato che la porta di sicurezza era chiusa dall’interno e ha ammesso di aver forzato l’ingresso. Il rogo, che ha causato 40 vittime e 116 feriti, è stato oggetto di approfondimenti sulla gestione della sicurezza e sulle responsabilità della struttura.

