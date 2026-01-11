La strage di Crans Jacques Moretti ammette | La porta di sicurezza era chiusa da dentro i pannelli fonoassorbenti montati da me

Durante l'interrogatorio, Jacques Moretti, titolare del locale coinvolto nell'incidente di Crans, ha confermato che la porta di sicurezza era chiusa dall’interno e ha ammesso di aver forzato l’ingresso. Il rogo, che ha causato 40 vittime e 116 feriti, è stato oggetto di approfondimenti sulla gestione della sicurezza e sulle responsabilità della struttura.

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, parla la vicesindaca: «Ammettiamo di non aver fatto i controlli, ma non ci dimettiamo». Le scuse alle vittime x.com

