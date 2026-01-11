La storia di Robyn | dopo aver perso la madre per rabbia va in Africa a vaccinare i cani

La storia di Robyn racconta di un gesto di grande sensibilità: dopo aver perso sua madre per rabbia, decide di recarsi in Africa per vaccinare i cani e contribuire alla prevenzione delle malattie. Un esempio di impegno e solidarietà che sottolinea l’importanza della cura e della tutela degli animali, in un contesto globale in cui il rispetto e la prevenzione sono fondamentali.

A giugno del 2024 una donna inglese è morta per rabbia dopo una vacanza in Marocco in cui aveva riportato un graffio per aver accarezzato un cucciolo. La figlia, infermiera, ha partecipato alla campagna di vaccinazione dei cani in Cambogia insieme a Mission Rabbies, organizzazione che si occupa di portare sul territorio volontari e veterinari per aiutare le popolazioni in cui la rabbia è ancora endemica. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

