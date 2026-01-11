La sparatoria durante una lite fra vicini di casa | restano ai domiciliari due indagati
Durante una lite tra vicini di casa, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto Antonino e Francesco Rizzuto, rispettivamente padre e figlio di Sambuca di Sicilia. Il tribunale del Riesame di Palermo ha confermato la misura degli arresti domiciliari per i due indagati, respingendo l’istanza di revoca. La vicenda evidenzia le conseguenze legali di un episodio di violenza domestica e la necessità di approfondimenti giudiziari.
L'istanza di revoca della misura cautelare è stata rigettata. Per il tribunale del Riesame di Palermo, Antonino e Francesco Rizzuto, rispettivamente padre e figlio di 42 e 22 anni, di Sambuca di Sicilia, devono restare ai domiciliari. Entrambi sono indagati per rissa. Le motivazioni verranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
