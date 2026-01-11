La sparatoria durante una lite fra vicini di casa | restano ai domiciliari due indagati

Da agrigentonotizie.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una lite tra vicini di casa, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto Antonino e Francesco Rizzuto, rispettivamente padre e figlio di Sambuca di Sicilia. Il tribunale del Riesame di Palermo ha confermato la misura degli arresti domiciliari per i due indagati, respingendo l’istanza di revoca. La vicenda evidenzia le conseguenze legali di un episodio di violenza domestica e la necessità di approfondimenti giudiziari.

L'istanza di revoca della misura cautelare è stata rigettata. Per il tribunale del Riesame di Palermo, Antonino e Francesco Rizzuto, rispettivamente padre e figlio di 42 e 22 anni, di Sambuca di Sicilia, devono restare ai domiciliari. Entrambi sono indagati per rissa. Le motivazioni verranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Ucciso in piazza durante sparatoria, i due indagati restano in carcere

Leggi anche: Far west a Ballarò, una lite tra famiglie dietro i colpi di pistola: due uomini in carcere, un terzo ai domiciliari

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Acireale, 59enne spara all'altoparlante del vicino per il rumore eccessivo: scoperto arsenale in casa.

sparatoria durante lite vicini"La sparatoria durante una lite fra vicini di casa": restano ai domiciliari due indagati - Per il tribunale del Riesame di Palermo, Antonino e Francesco Rizzuto, rispettivamente padre e figlio di 42 e 22 anni, di Sambuca di ... agrigentonotizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.