La serie hot e gay Heated Rivalry è già un cult

La serie Heated Rivalry, già apprezzata tra gli appassionati, si inserisce tra le novità più attese di HBO Max in Italia, disponibile dal 13 gennaio. Con una narrazione coinvolgente e temi attuali, si configura come un titolo capace di attirare l’attenzione di un pubblico curioso, offrendo un’occasione per scoprire nuove storie e prospettive all’interno dell’universo delle serie televisive.

Diciamoci la verità: all’atteso lancio in Italia di HBO Max, fissato per il 13 gennaio, mancava un titolo forte che incuriosisse a tal punto gli spettatori da spingerli ad abbonarsi immediatamente alla piattaforma. Ebbene, quel titolo è arrivato, anche se sarà necessario aspettare un ulteriore mese per vederlo: si tratta di Heated Rivalry, serie canadese destinata a far impazzire il pubblico romance e a rendere protagoniste in via definitiva le storie d’amore gay. Già con Heartstopper le passioni omosessuali si erano prese il loro spazio, smettendo di essere incidentali o di accompagnamento ad amori etero, e sempre in libreria è nata anche questa nuova storia che mixa sport, sesso, sentimenti e rivalità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

