La scuola genovese Paolo Villaggio le mogli e il rapimento Così De Andrè ha cambiato la musica italiana

Ventisette anni fa se ne andava Fabrizio De Andrè, il cantautore che insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli e Luigi Tenco fu considerato uno degli esponenti di spicco della "scuola genovese", che fu in grado di rinnovare profondamente la musica leggera del nostro paese. Dalla primissima canzone " La ballata del Miché ", incisa nell'estate del 1960, fino a " Creuza de ma ", passando per brani come " La ballata dell'eroe", "La guerra di Piero" e "La canzone di Marinella", Fabrizio De Andrè ha segnato la storia della musica italiana, raccontando storie di emarginazione e ribellione dal grande valore poetico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

