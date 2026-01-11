La Ruota della Fortuna Samira Lui strega tutti in blu E Gerry Scotti corre sul finale

Nell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, trasmessa l’11 gennaio, Samira Lui ha catturato l’attenzione indossando un elegante abito blu, che ha valorizzato la sua presenza in studio. Durante la puntata, anche Gerry Scotti si è distinto sul finale, contribuendo a rendere l’evento memorabile. Un appuntamento che ha unito intrattenimento e stile, senza eccessi, nel rispetto della sobrietà e della naturalezza.

Nella puntata dell’11 gennaio de La Ruota della Fortuna, Samira Lui strega tutti con un abito blu elegantissimo e perfetto per evidenziare ancora di più la sua bellezza ed eleganza. Mentre Gerry Scotti conduce il gioco con la consueta energia, fra colpi di scena e montepremi. La Ruota della Fortuna, Andrea è il nuovo campione. Ancora una volta La Ruota della Fortuna ha regalato colpi di scena inaspettati. Cristian, il campione che sembrava imbattibile, è stato infatti battuto dallo sfidante Andrea. Ad aprire la puntata è una Samira Lui raggiante e stupenda, fasciata in un abito blu che la rende ancora più bella, caratterizzato da paillettes e uno spacco vertiginoso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui strega tutti in blu. E Gerry Scotti corre sul finale Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui scatenati. Colpo di scena sul finale Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui. Carmen batte tutti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti commosso con Samira Lui: "Il regalo più bello". Befana con vincita eccezionale - L'intesa che unisce GerrY Scotti e Samira Lui è sempre più forte ed evidente anche nella puntata de La Ruota della Fortuna del 5 gennaio 2026. libero.it

La Ruota della Fortuna, Samira Lui osa ma Gerry Scotti l’ammonisce: “Quell’abito è pericoloso” - Nella puntata di venerdì 9 gennaio de La Ruota della Fortuna Samira Lui osa unabito da capogiro e Gerry Scotti la ammonisce ... dilei.it

La Ruota della Fortuna Gerry Scotti e la gag sulla Befana con Samira Lui: "Da me è venuta una più brutta" - Anche nella puntata di martedì 6 gennaio 2026 Gerry Scotti ha stuzzicato Samira Lui, con un riferimento alla festa della Befana, lei è stata al gioco. libero.it

Alla Ruota della Fortuna la Befana non è passata… tranquilli, ce l’abbiamo già in casa: alla Ruota la Befana si chiama Samira! - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.