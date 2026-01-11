La Roma non si arrende e pedina Inter e Milan

La Roma continua a mantenere alta l’attenzione sulla corsa al titolo di Serie A, seguendo attentamente le concorrenti Inter e Milan. Nonostante le sfide, la squadra si impegna per restare in corsa, dimostrando determinazione e continuità. In questo articolo, analizziamo gli ultimi sviluppi e le strategie adottate dalla Roma, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale del campionato.

Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Sport: La Roma se niega a descolgarse del Scudetto. El conjunto de Gian Piero Gasperini volvió a sumar de tres para colocarse momentáneamente en la tercera posición con los mismos puntos que el Milan y a tan solo tres unidades del líder Inter. Pese a que los capitalinos han disputado dos partidos más que todos sus rivales directos, las tres victorias en cuatro jornadas permiten ser optimistas en el Olímpico de Roma. Sufrieron, eso sí, los de Gasperini para batir a un Sassuolo en caída libre que resistió 75 minutos, hasta que Manu Koné desequilibró la balanza tras una asistencia de Matías Soulé, autor tres minutos después del 2-0 definitivo para que la Roma apriete un poco más la lucha por la Liga de Campeones.

