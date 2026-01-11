La resa di fatto del Venezuela
La situazione in Venezuela continua a suscitare attenzione internazionale, con molte analisi che evidenziano le dinamiche politiche e sociali del paese. In questo contesto, alcuni osservatori sottolineano come certi atteggiamenti di figure esterne, come l'ex presidente Trump, abbiano dato risalto alla conformità del governo venezuelano, contribuendo a definire il quadro geopolitico della regione.
Sembra essere un piacere perverso, per Trump, evidenziare a ogni piè sospinto la docilità del governo venezuelano. Anche ieri, assicurando che vedrà «molto presto» gli esponenti del governo ad interim . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: La denuncia della madre del cooperante Alberto Trentini, detenuto in Venezuela: “Per mio figlio si è fatto troppo poco”
Leggi anche: Trump conferma la telefonata con Maduro. Per i media statunitensi ha fatto pressioni sul presidente del Venezuela per “abbandonare al più presto il Paese”
Attacco Usa a Venezuela e mistero Maduro: cattura o accordo con Trump?; Venezuela, Trump: Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto; Venezuela, resa dei conti nella notte: il chavismo è davvero finito?; L’imperialismo energetico di Donald Trump è un pericolo per il futuro della specie umana.
Venezuela, resa dei conti nella notte: il chavismo è davvero finito? - Il presidente che ha riportato l’attenzione di Washington sull’America Latina ha deciso di agire. italiaoggi.it
Maduro prima dell'attacco: Il Venezuela un Governo amico per gli Stati Uniti
LA TRAGEDIA IN VENEZUELA Riportiamo integralmente i messaggi che ci sono stati inviati da un italiano residente in Venezuela, testimone diretto della situazione nel Paese, la cui identità non viene resa nota per motivi di sicurezza. Teléfono sotto controll - facebook.com facebook
La Cina "condanna con fermezza" i raid americani sul #Venezuela. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.