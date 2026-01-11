La situazione in Venezuela continua a suscitare attenzione internazionale, con molte analisi che evidenziano le dinamiche politiche e sociali del paese. In questo contesto, alcuni osservatori sottolineano come certi atteggiamenti di figure esterne, come l'ex presidente Trump, abbiano dato risalto alla conformità del governo venezuelano, contribuendo a definire il quadro geopolitico della regione.

Sembra essere un piacere perverso, per Trump, evidenziare a ogni piè sospinto la docilità del governo venezuelano. Anche ieri, assicurando che vedrà «molto presto» gli esponenti del governo ad interim . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La resa di fatto del Venezuela

