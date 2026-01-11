In occasione del 112° compleanno, la Reggina ha ottenuto una vittoria importante, battendo la Nissa per 2 a 1. Con questa affermazione, i calabresi consolidano la loro serie positiva, raggiungendo la settima vittoria consecutiva. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e rappresenta un momento significativo per il club nel corso di questa stagione.

Nel giorno del 112° compleanno, la Reggina si è regalata una preziosa vittoria per 2 a 1, settima consecutiva, sul campo della Nissa. Padroni di casa più propositivi in avvio di partita, come conferma il prodigioso intervento di Lagonigro sul lanciatissimo De Felice. Risponde Di Grazia con uno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: La Reggina batte di misura il Gela e conquista la seconda vittoria di fila

Leggi anche: La Reggina sfida il Sambiase per chiudere l’anno con la quinta vittoria di fila

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Serie D girone I: cronaca diretta Reggina – Castrumfavara.

La Reggina batte la Nissa e festeggia il compleanno con la settima vittoria di fila - La squadra amaranto si è imposta in trasferta per 2 a 1 grazie ai gol segnati nella ripresa da Domenico Girasole e Giuliodori ... reggiotoday.it