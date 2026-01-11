La rabbia di Sarcina stop all'opera per Giulia | Venduti pochi biglietti in 20 giorni distrutto un anno di lavoro
L’opera rock Immensamente Giulia di Francesco Sarcina è stata cancellata per scarsa prevendita prima dell’avvio della promozione. Lo dice il cantante de Le Vibrazioni in un video: "Bastano solo 20 giorni per decretare la fine di un progetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
