La rabbia di Sarcina stop all'opera per Giulia | Venduti pochi biglietti in 20 giorni distrutto un anno di lavoro

L'opera rock Immensamente Giulia di Francesco Sarcina è stata cancellata per scarsa prevendita prima dell'avvio della promozione. Lo dice il cantante de Le Vibrazioni in un video: "Bastano solo 20 giorni per decretare la fine di un progetto".

rabbia sarcina stop operaLa rabbia di Sarcina, stop all’opera per Giulia: “Venduti pochi biglietti, in 20 giorni distrutto un anno di lavoro” - L’opera rock Immensamente Giulia di Francesco Sarcina è stata cancellata per scarsa prevendita prima dell’avvio della promozione ... fanpage.it

