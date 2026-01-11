La Protezione civile comunale | Circa 20 millimetri di pioggia caduti nelle ultime ore ma disagi ridotti per i cittadini
Nelle ultime ore, a Palermo sono caduti circa 20 millimetri di pioggia. Grazie alle attività di prevenzione e a un coordinamento operativo rafforzato, la Protezione civile comunale ha registrato una significativa riduzione dei disagi per i cittadini. La gestione tempestiva e organizzata ha contribuito a minimizzare gli effetti delle precipitazioni sulla città e sui suoi abitanti.
“A fronte di una media di circa 20 millimetri di pioggia caduti nelle ultime ore in città”, la Protezione civile comunale di Palermo registra “una significativa riduzione dei disagi per la cittadinanza, grazie alle attività di prevenzione e al rafforzato coordinamento operativo attuato negli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La Protezione civile comunale: "Circa 20 millimetri di pioggia caduti nelle ultime ore, ma disagi ridotti per i cittadini" - L'amministrazione rivendica i "risultati positivi" e li attribuisce alla collaborazione con le partecipate (Amap, Rap e Reset), avviata su direttiva del sindaco Roberto Lagalla.
