La Protezione civile comunale | Circa 20 millimetri di pioggia caduti nelle ultime ore ma disagi ridotti per i cittadini

Nelle ultime ore, a Palermo sono caduti circa 20 millimetri di pioggia. Grazie alle attività di prevenzione e a un coordinamento operativo rafforzato, la Protezione civile comunale ha registrato una significativa riduzione dei disagi per i cittadini. La gestione tempestiva e organizzata ha contribuito a minimizzare gli effetti delle precipitazioni sulla città e sui suoi abitanti.

Protezione Civile, nuova casa da 321mila euro: l'investimento grazie alla vincita del bando regionale per il rinnovo dell'immobile - Il Comune di Spilimbergo segna un punto fondamentale nel potenziamento del sistema di risposta alle emergenze e della sicurezza dei cittadini. ilgazzettino.it

Protezione civile, incontri nei quartieri per presentare il nuovo piano comunale - Prosegue anche nel nuovo anno l’attività informativa rivolta ai cittadini sui temi della protezione civile, con un calendario di incontri dedicati alla ... chiamamicitta.it

VIDEO / Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro per le ricerche di Annabella Martinelli, che manca da casa dalla sera del 6 gennaio. Le ricerche si concentrano sui Colli euganei con l'ausilio dei cani e del droni. - facebook.com facebook

“La nuova sede di Protezione civile di Caneva migliora il sistema e offre strumenti adeguati ai volontari”. Così oggi @Riccardi_FVG alla cerimonia di inaugurazione tinyurl.com/2t37z2jz x.com

