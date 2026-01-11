Dal 12 al 18 gennaio 2026, La Promessa vedrà Maria Fernandez affrontare una situazione difficile. A causa delle recenti inadempienze, Petra valuta la possibilità di licenziare la giovane cameriera. La storyline si concentra sulle conseguenze delle scelte di Maria e sulle tensioni che ne seguiranno, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche interiori dei personaggi e sulle sfide che devono affrontare.

© US Mediaset Nel corso delle prossime puntate de La Promessa, Maria Fernandez rischierà tantissimo. A causa di tutte le inadempienze della ragazza, incominciate dal giorno in cui è morta la sua migliore amica Jana, Petra medita infatti di licenziare la giovane cameriera. Prima di dare inizio al suo piano, la Arcos chiede però il permesso a Leocadia, che glielo concede. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.30 circa). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset La Promessa, anticipazioni da lunedì 12 a domenica 18 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 12 al 18 gennaio 2026: Maria rischia il licenziamento

