La nuova piazza della Libertà è realtà

È stata inaugurata ieri a Monte Castello di Mercato Saraceno la nuova Piazza della Libertà, frutto di un intervento di riqualificazione del valore di 460mila euro. L’opera, finanziata principalmente con fondi regionali e comunali, mira a valorizzare lo spazio pubblico e migliorare la qualità della vita della comunità locale. La riqualificazione rappresenta un passo importante per il territorio, contribuendo a rafforzare il senso di identità e coesione della comunità.

A Monte Castello di Mercato Saraceno è stata inaugurata ieri mattina la nuova Piazza della Libertà dopo un'importante riqualificazione del costo complessivo di 460mila euro, finanziato per 350mila euro con fondi Atuss della Regione Emilia-Romagna, e 110mila euro, con fondi comunali. Dopo la demolizione della pavimentazione esistente e la rimozione della massicciata sottostante per una profondità di circa 30 centimetri, sono stati realizzati i sottoservizi (acquedotto, rete fognaria, linea gas, pubblica illuminazione), quindi rifatta con nuova pavimentazione in pietra, con arredo urbano e una fontana.

