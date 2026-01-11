La nuova missione di Lupi Il vulcano tornato in vita
Luca Lupi, esperto di geologia di Pontedera, guiderà una spedizione scientifica nella regione della Dancalia, tra Etiopia ed Eritrea. L’obiettivo è studiare un vulcano tornato in attività, in un’area remota e difficile da raggiungere. La missione si concentra sulla raccolta di dati per comprendere meglio i fenomeni vulcanici in un contesto geografico e culturale complesso, contribuendo alla conoscenza scientifica di questa zona remota.
Non nuovo a queste imprese, Luca Lupi, pontederese doc, guiderà una spedizione scientifica di un gruppo di vulcanologi italiani nella regione estrema della Dancalia, situata al confine orientale tra Etiopia ed Eritrea; luogo di difficile accessibilità, è caratterizzato da temperature altissime e dalla presenza di popolazioni guerriere. La Dancalia è un territorio etiope che Lupi visita da quasi trent’anni e alla quale ha dedicato esplorazioni, studi, pubblicazioni, conferenze e filmati che gli hanno valso importanti premi e riconoscimenti da parte della Società Geografica Italiana, dell’Accademia delle Scienze di Siena e della Società Toscana di Scienze Naturali delle quali è diventato socio corrispondente e membro ordinario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
