La nuova materna ispirata alle favole

Si è svolto ieri il taglio del nastro della nuova scuola dell'infanzia 'La Filastrocca', recentemente trasferita da viale Orsini a via Cardinal Bertazzoli 70/a a Lugo. La struttura, ispirata alle favole, offre un ambiente studiato per favorire lo sviluppo e la crescita dei bambini, mantenendo un approccio educativo sobrio e funzionale. La nuova sede rappresenta un investimento importante per il territorio e le famiglie locali.

Taglio del nastro, ieri, per la nuova scuola dell'infanzia 'La Filastrocca', trasferita da viale Orsini a via Cardinal Bertazzoli al civico 70a di Lugo. Le aule in realtà sono occupate dal 7 gennaio, giorno della riapertura dei plessi scolastici. Il nuovo istituto, realizzato con i fondi resi disponibili dal Pnrr pari a 3 milioni di euro e con un contributo aggiuntivo pari a oltre 180.000 euro coperto dal bilancio 2025-2028 del Comune, completa il polo scolastico da 0 a 6 anni ideato nella zona di largo Corelli che comprende anche l'adiacente nido d'infanzia 'Arcangelo Corelli'. La struttura, progettata dall'architetto Alessandro Bucci, è stata ispirata, nella forma realizzata con materiali completamente riciclabili e con caratteristiche compatibili con le nuove frontiere dell' edilizia ecologica, dal nome che si tramanda da quando aveva sede in via Tellarini.

