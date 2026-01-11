Dal 1 gennaio, Roberta Mazzoni ricopre il ruolo di assessora alle Politiche per la salute, sociali, e al Terzo settore. In primavera, annuncia la nuova assessora, sarà inaugurata al Cmp una Casa della comunità, un progetto volto a rafforzare il supporto e l’assistenza locale. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi dedicati alla cittadinanza.

Dal 1 gennaio Roberta Mazzoni è la nuova assessora alle Politiche per la salute, Politiche sociali, Associazionismo, Volontariato, Terzo settore e Politiche per la famiglia. Deleghe finora ricoperte dal sindaco, in attesa del pensionamento di Mazzoni dall’Ausl Romagna, dove fino al 31 dicembre ha ricoperto l’incarico di direttrice del Distretto sanitario di Ravenna all’interno dell’Ausl Romagna. Mazzoni, partiamo dal pensionamento. Dopo quanti anni? "Come direttrice di distretto, dal novembre 2016. Ma io ero dipendente dell’ex azienda Uls di Ravenna dall’86". Una lunga carriera. Di cosa è più orgogliosa del suo percorso nell’Ausl Romagna? "Sono stati anni molto particolari, legati allo sviluppo dei servizi territoriali con l’apertura delle case di comunità e degli ospedali di comunità e la riorganizzazione dei nuclei di cure primarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova assessora Mazzoni: "In primavera al Cmp una Casa della comunità"

Leggi anche: Giunta di Ravenna, entra in carica la nuova assessora Roberta Mazzoni: "Al lavoro su invecchiamento, fragilità e famiglie"

Leggi anche: Nuova assessora al Welfare, il plauso del Forum Terzo Settore: "Mazzoni figura di grande competenza"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La nuova assessora Mazzoni: In primavera al Cmp una Casa della comunità.

La nuova assessora Mazzoni: "In primavera al Cmp una Casa della comunità" - L’incarico dal 1 gennaio, dopo il pensionamento come direttrice del Distretto sanitario Ausl "Tanti i servizi attivi a breve, come il centro autismo e la maxi struttura in via Antica Milizia". msn.com