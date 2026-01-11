La novità Corrado Barbera | La tensione si è fatta sentire Vengo da un brutto periodo mentale

Corrado Barbera, sciador italiano di 23 anni, ha concluso al 28° posto lo slalom di Adelboden, prova di Coppa del Mondo. Dopo aver passato la qualificazione con il pettorale 66, ha affrontato la difficile pista svizzera, cercando di migliorare la sua posizione. Barbera ha recentemente condiviso di aver attraversato un periodo mentale difficile, sottolineando come la tensione si sia fatta sentire durante la gara.

Corrado Barbera ha concluso al 28mo posto lo slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo essersi qualificato alla seconda manche con il pettorale numero 66, il 23enne ha cercato di difendersi sull’iconica pista svizzera e ha tagliato il traguardo con un ritardo di 4.73 secondi dal francese Paco Rassat. Punti importanti per il cuneese, che per la prima volta in carriera era riuscito a rientrare tra i migliori 30 meritevoli di prendere parte alla seconda parte di gara. L’azzurro ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai, tracciando un bilancio positivo per questa giornata che può rappresentare un trampolino di lancio: “ L ‘emozione è tantissima, purtroppo non sono riuscito ad attaccare come volevo: ammetto che la tensione della prima volta si è fatta sentire, un’emozione incredibile perché venivo da uno dei periodi più brutti a livello mentale e sportivo, è il bello dello sport dove le cose possono cambiare da un momento all’altro in positivo in negativo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

